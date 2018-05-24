С Министром науки и высшего образования мы пролетели...

Очень характерное назначение в этом плане — новый министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

За те несколько дней, когда появилась новость о ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и создании нового министерства, научная общественность не успевала нарадоваться — наконец-то Президент РФ, благодетель, внял просьбам ученой общественности и ликвидировал отряд бездушных мальчиков из ФАНО без опыта научной работы, которые только и были заняты тем, чтобы прибрать к рукам контроль над бюджетами и имуществом научной сферы.

Но не тут-то было: новым министром назначен как раз глава того самого ненавистного для ученых ФАНО Михаил Котюков, едва старше 40 лет, который подавляющую часть своей карьеры занимался финансами и к науке не имеет никакого отношения.