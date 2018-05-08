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С Днём Победы!

Поздравления     103     вт, 08.05.2018 - 15:18
Сергей Гор
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Слава тем, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в тылу! Тем, кто ценой своей жизни подарил жизнь нынешнему поколению.

 Помним, гордимся! ООО «Компания Контакт», Редакция информпортала «Дубна РУ»

КУКУШКА

Пулей ранена кружка,
Спирт на землю течёт.
Где-то в роще кукушка
Открывает свой счёт.

Там, где краешек тыла
Переходит во фронт,
Всё живое застыло
От кукушки щедрот.

Ворожи, ворожейка!
Враг за каждым кустом.
Жизнь на фронте - копейка,
Но сейчас не о том.

Мир по-прежнему тесен,
Если рядом враги.
На войне часто песен
Не услышишь других.

Хоть бы эту дослушать
На переднем краю.
Птицы – воинов души,
Их заждались в раю.

Смерть уносит поштучно,
Что ей враг или брат?
Толпы лучших из лучших
У разверзнутых врат.

Там не делят награды,
Там не помнят бои,
Им брататься не надо,
Все у Бога свои.

Отгрохочут «Катюши»
И  в атаку опять.
Что вам стоит, кукушки
Им до ста посчитать?

Сергей Гор

День Победы