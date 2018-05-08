С Днём Победы!

КУКУШКА

Пулей ранена кружка,

Спирт на землю течёт.

Где-то в роще кукушка

Открывает свой счёт.

Там, где краешек тыла

Переходит во фронт,

Всё живое застыло

От кукушки щедрот.

Ворожи, ворожейка!

Враг за каждым кустом.

Жизнь на фронте - копейка,

Но сейчас не о том.

Мир по-прежнему тесен,

Если рядом враги.

На войне часто песен

Не услышишь других.

Хоть бы эту дослушать

На переднем краю.

Птицы – воинов души,

Их заждались в раю.

Смерть уносит поштучно,

Что ей враг или брат?

Толпы лучших из лучших

У разверзнутых врат.

Там не делят награды,

Там не помнят бои,

Им брататься не надо,

Все у Бога свои.

Отгрохочут «Катюши»

И в атаку опять.

Что вам стоит, кукушки

Им до ста посчитать?

Сергей Гор