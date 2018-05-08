С Днём Победы!

ДУБНОМЕТР
Давление: 764 мм
Влажность: 51%
Облачность: 0%
Слава тем, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в тылу! Тем, кто ценой своей жизни подарил жизнь нынешнему поколению.
Помним, гордимся! ООО «Компания Контакт», Редакция информпортала «Дубна РУ»
КУКУШКА
Пулей ранена кружка,
Спирт на землю течёт.
Где-то в роще кукушка
Открывает свой счёт.
Там, где краешек тыла
Переходит во фронт,
Всё живое застыло
От кукушки щедрот.
Ворожи, ворожейка!
Враг за каждым кустом.
Жизнь на фронте - копейка,
Но сейчас не о том.
Мир по-прежнему тесен,
Если рядом враги.
На войне часто песен
Не услышишь других.
Хоть бы эту дослушать
На переднем краю.
Птицы – воинов души,
Их заждались в раю.
Смерть уносит поштучно,
Что ей враг или брат?
Толпы лучших из лучших
У разверзнутых врат.
Там не делят награды,
Там не помнят бои,
Им брататься не надо,
Все у Бога свои.
Отгрохочут «Катюши»
И в атаку опять.
Что вам стоит, кукушки
Им до ста посчитать?
Сергей Гор