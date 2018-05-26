Россия испытала в Сирии крылатые ракеты, разработанные в Дубне

Следует отметить, что, судя по красному цвету ракеты, продемонстрированные кадры, возможно, не имеют отношения к применению в Сирии, а являются съемками полигонного сброса.

Крылатая ракета Х-59МК2 впервые была продемонстрирована АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на авиасалоне МАКС-2015 в августе 2015 года. Ракета Х-59МК2 разработана входящим в состав КТРВ АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" (Дубна, Московская область), и, несмотря на свое сходство по индексу с семейством известных ракет класса "воздух-поверхность" Х-59/Х-59М, является практически полностью новой разработкой и представляет собой по сути аналог известных западных КР того же класса AGM-158 JASSM, Scalp EG/Storm Shadow и Taurus, предназначаясь для поражения небольших защищенных целей с известными координатами.Ракета Х-59МК2 выполнена в фюзеляже с обводами Stealth и при весе 770 кг имеет длину 4,2 м и квадратное сечение фюзеляжа 40 × 40 см, приспособленное для размещения во внутреннем отсеке вооружения истребителя Су-57 (на видео видны раскрытые створки отсека вооружения самолета Т-50, из которого сбрасывается ракета). Боевая часть массой 310 кг проникающая или кассетная.

Ракета Х-59МК2 оснащена малогабаритным двухконтурным турбореактивным двигателем "Изделие 37-04" (ТРДД-50Б) разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) и имеет "значительную" дальность стрельбы (предположительно, более 500 км). Электронно-оптическая система наведения "типа DSMAC" ракеты Х-59MK2, обозначенная в экспортном исполнении как ОЭ-М, обеспечивает декларируемую точность наведения 3-5 м. В целом система наведения ракеты включает комбинацию инерциальной навигационной системы с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую корелляционную систему "Отблеск" (аналог DSMAC) для конечного участка".