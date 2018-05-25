Прокуратура просит закрыть два торговых центра в Дубне

Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин на заседании правительства в Московской областной думе.

"Органами прокуратуры принято решение о направлении материалов проверок в отношении ряда торговых центров в судебные инстанции для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности. Среди них торговые центры "Перловский" и "Феникс" в Мытищах, ООО "Инфорс" в Одинцовском районе, ТК "Русь" и офисно-деловой центр в Дубне", - сказал он, отметив, что в отношении торгового центра "Егорьевский пассаж" судом уже был рассмотрен административный материал и наложен штраф.

После пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, при котором погибли 60 человек, по всей России начались массовые проверки систем пожарной безопасности в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей.