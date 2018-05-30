Про лечебный корпус ДГБ и средства от благотворительного труда. Видео

Основные работы по асфальтированию уже завершены. Рассматриваются предложения по замене асфальта на боковых дорожках. Установлены торшеры освещения, демонтированные из парка семейного отдыха. Работы продолжаются и закончиться они должны до начала первой смены отдыха.

Строительные работы на новом лечебном корпусе городской больницы еженедельно курирует лично глава города М.Н. Данилов.

Об этом на брифинге 29 мая рассказали журналистам заместитель главы города Н.А. Смирнов и управделами администрации Дубны Ю.Н. Воробьёв.

Сергей Гор