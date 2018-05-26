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Приостановлен вывоз бытового мусора из Дубны

Экология     5     сб, 26.05.2018 - 20:40
Сергей Гор
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Похоже, история с субботниками по уборке мусора в Дубне только начинается

В субботу на подъездах жилых домов в Дубне можно было увидеть объявление о том, что ООО РФК «Экосистема» приостанавливает вывоз бытового и крупногабаритного мусора.

Причиной этого называется отказ «Алексинского карьера» (полигона ТБО) принимать отходы из городского округа Дубна.  В свою очередь, о причине отказа в приёме мусора ничего не сообщается, но есть заверение в том, что «Экосистема» сделает всё возможное для скорейшего решения этой проблемы.

экология