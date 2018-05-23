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Представители ОИЯИ и Университета "Дубна" посетили МИФИ

Образование     10     ср, 23.05.2018 - 11:34
Университет Дубна
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Татьяна Садырова, редактор сайта Университета "Дубна"

Академик Ю.Ц.Оганесян, ректор университета Д.В. Фурсаев и директор УНЦ ОИЯИ С.З. Пакуляк посетили НИЯУ МИФИ

Состоялась встреча с руководством МИФИ и ведущими учеными и профессорами Института ядерной физики и технологий. Обсуждался актуальный вопрос об улучшении инженерной подготовки выпускников университета. Академик Ю.Ц.Оганесян поделился воспоминаниями о своей учебе в МИФИ и о приобретенных им практических навыках, которые очень помогли ему в исследовательской деятельности. Было принято решение расширить традиционное сотрудничество НИЯУ МИФИ с ОИЯИ и с Университетом Дубна в области инженерной подготовки студентов. 

В заключение встречи ректор М.Н. Стриханов объявил о принятом решении наградить выдающегося выпускника МИФИ академика Ю.Ц. Оганесяна недавно учрежденным орденом «За заслуги перед МИФИ». Под аплодисменты присутствующих Юрию Цолаковичу был вручен орден и удостоверение.

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Университет Дубна