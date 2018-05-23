Представители ОИЯИ и Университета "Дубна" посетили МИФИ

Состоялась встреча с руководством МИФИ и ведущими учеными и профессорами Института ядерной физики и технологий. Обсуждался актуальный вопрос об улучшении инженерной подготовки выпускников университета. Академик Ю.Ц.Оганесян поделился воспоминаниями о своей учебе в МИФИ и о приобретенных им практических навыках, которые очень помогли ему в исследовательской деятельности. Было принято решение расширить традиционное сотрудничество НИЯУ МИФИ с ОИЯИ и с Университетом Дубна в области инженерной подготовки студентов.

В заключение встречи ректор М.Н. Стриханов объявил о принятом решении наградить выдающегося выпускника МИФИ академика Ю.Ц. Оганесяна недавно учрежденным орденом «За заслуги перед МИФИ». Под аплодисменты присутствующих Юрию Цолаковичу был вручен орден и удостоверение.