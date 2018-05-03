Праздник для всех! 5 Мая

ДУБНОМЕТР
Давление: 765 мм
Влажность: 53%
Облачность: 44%
Открытие мотосезона 2018 в Дубне пройдёт в расширенном формате
Основной акцент организаторы делают на детей. Молодое поколение сможет поучаствовать в интересных конкурсах, познакомиться со множеством различной техники, стать кем угодно с помощью аквагримма и угоститься бесплатными вкусностями. Зрители увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программы от танцевальных и спортивных коллективов. Посетителей ждут различные конкурсы и соревнования. Вход свободный!
Программа мероприятия:
12:30 - Старт колонны по согласованному маршруту;
13:30 - Прибытие колонны в "Парк семейного отдыха";
14:00 - Торжественное открытие мероприятия (Парк семейного отдыха);
14:30 - Выставка мототехники (до 17:30);
15:00 - Показательные выступления коллективов танцевальной студии "Арт-Лаборатория:
Popping Crew «Тrue Family» - «Just a game»
Команда «Art Kids» - «ОНО»
Коллектив «СhocoLatte» - «Сhicago»
Коллектив «Florecita del campo»
Инна Гершпигель - Игра с обручами
Коллектив «ChocoLatte» - «Бразилия»;
15:00 - Праздничная акция от компании "Телеком МПК";
15:30 - Показательные выступления СК "Руслан";
15:45 - Мото-джимхана (до 16:45);
16:00 - Конкурсы (до 17:40);
16:00 - Полеты на паратрайках (по погоде)
16:15 - Показательные выступления СК "Колизей";
16:30 - Мото-конкурсы;
17:30 - Стант-райдинг от команд "Stunt Madness Team" и "Main Stunt Division";
19.00 - Закрытие площадки.
Важно!!!
Всем участникам МОТОколонны при себе иметь необходимые документы и обязательную экипировку! В колонне ехать спокойно, ровно, в общем темпе, без виляний и отрыва. Отдельно для юных участников на мопедах - будем пускать в колонну только при условии соблюдения всех требований. Требования к экипировке касаются так же и вторых номеров, даже если у них красивые глаза. Колонна будет сопровождаться экипажами ГИБДД, а также "маршалами" от организаторов, которые будут фиксировать нарушения.
Мероприятие проводится при поддержке администрации города и ОГИБДД