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Праздник для всех! 5 Мая

Праздники     148     чт, 03.05.2018 - 10:16
Сергей Гор
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Открытие мотосезона 2018 в Дубне пройдёт в расширенном формате 

Основной акцент организаторы делают на детей. Молодое поколение сможет поучаствовать в интересных конкурсах, познакомиться со множеством различной техники, стать кем угодно с помощью аквагримма и угоститься бесплатными вкусностями.  Зрители увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программы от танцевальных и спортивных коллективов. Посетителей ждут различные конкурсы и соревнования.   Вход свободный! 

Программа мероприятия: 

12:30 - Старт колонны по согласованному маршруту; 

13:30 - Прибытие колонны в "Парк семейного отдыха"; 

14:00 - Торжественное открытие мероприятия (Парк семейного отдыха); 

14:30 - Выставка мототехники (до 17:30); 

15:00 - Показательные выступления коллективов танцевальной студии "Арт-Лаборатория: 

Popping Crew «Тrue Family» - «Just a game» 

Команда «Art Kids» - «ОНО» 

Коллектив «СhocoLatte» - «Сhicago» 

Коллектив «Florecita del campo» 

Инна Гершпигель - Игра с обручами 

Коллектив «ChocoLatte» - «Бразилия»; 

15:00 - Праздничная акция от компании "Телеком МПК"; 

15:30 - Показательные выступления СК "Руслан"; 

15:45 - Мото-джимхана (до 16:45); 

16:00 - Конкурсы (до 17:40); 

16:00 - Полеты на паратрайках (по погоде)

16:15 - Показательные выступления СК "Колизей"; 

16:30 - Мото-конкурсы; 

17:30 - Стант-райдинг от команд "Stunt Madness Team" и "Main Stunt Division"; 

19.00 - Закрытие площадки.

Важно!!!

Всем участникам МОТОколонны при себе иметь необходимые документы и обязательную экипировку! В колонне ехать спокойно, ровно, в общем темпе, без виляний и отрыва. Отдельно для юных участников на мопедах - будем пускать в колонну только при условии соблюдения всех требований. Требования к экипировке касаются так же и вторых номеров, даже если у них красивые глаза. Колонна будет сопровождаться экипажами ГИБДД, а также "маршалами" от организаторов, которые будут фиксировать нарушения. 

Мероприятие проводится при поддержке администрации города и ОГИБДД 

Источник: 
Эксперт отдела взаимодействия со СМИ администрации г. Дубна Михаил Богомолов
Парк семейного отдыха