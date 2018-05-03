Праздник для всех! 5 Мая

Основной акцент организаторы делают на детей. Молодое поколение сможет поучаствовать в интересных конкурсах, познакомиться со множеством различной техники, стать кем угодно с помощью аквагримма и угоститься бесплатными вкусностями. Зрители увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программы от танцевальных и спортивных коллективов. Посетителей ждут различные конкурсы и соревнования. Вход свободный!

Программа мероприятия:

12:30 - Старт колонны по согласованному маршруту;

13:30 - Прибытие колонны в "Парк семейного отдыха";

14:00 - Торжественное открытие мероприятия (Парк семейного отдыха);

14:30 - Выставка мототехники (до 17:30);

15:00 - Показательные выступления коллективов танцевальной студии "Арт-Лаборатория:

Popping Crew «Тrue Family» - «Just a game»

Команда «Art Kids» - «ОНО»

Коллектив «СhocoLatte» - «Сhicago»

Коллектив «Florecita del campo»

Инна Гершпигель - Игра с обручами

Коллектив «ChocoLatte» - «Бразилия»;

15:00 - Праздничная акция от компании "Телеком МПК";

15:30 - Показательные выступления СК "Руслан";

15:45 - Мото-джимхана (до 16:45);

16:00 - Конкурсы (до 17:40);

16:00 - Полеты на паратрайках (по погоде)

16:15 - Показательные выступления СК "Колизей";

16:30 - Мото-конкурсы;

17:30 - Стант-райдинг от команд "Stunt Madness Team" и "Main Stunt Division";

19.00 - Закрытие площадки.

Важно!!!

Всем участникам МОТОколонны при себе иметь необходимые документы и обязательную экипировку! В колонне ехать спокойно, ровно, в общем темпе, без виляний и отрыва. Отдельно для юных участников на мопедах - будем пускать в колонну только при условии соблюдения всех требований. Требования к экипировке касаются так же и вторых номеров, даже если у них красивые глаза. Колонна будет сопровождаться экипажами ГИБДД, а также "маршалами" от организаторов, которые будут фиксировать нарушения.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города и ОГИБДД