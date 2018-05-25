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Полицейские провели акцию для школьников «Безопасный интернет»

Образование     5     пт, 25.05.2018 - 17:01
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели профилактический урок по кибербезопасности для учащихся 7 класса средней общеобразовательной школы №7

Цель мероприятия – привлечение внимания детей к правилам безопасности в сфере информационных технологий.

Инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об основах безопасности в сети, о правилах хранения личной информации на электронных носителях и персональной компьютерной технике, о мерах предосторожности при участии в онлайн-играх. Особое внимание стражи порядка уделили общению ребят в социальных сетях, предостерегли их об опасности столкновения с мошенниками при общении с незнакомыми людьми.

В завершение профилактической беседы полицейские ответили на вопросы ребят, поздравили с окончанием учебного года и пожелали безопасного летнего отдыха.

ОМВД