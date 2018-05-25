Полицейские провели акцию для школьников «Безопасный интернет»

Цель мероприятия – привлечение внимания детей к правилам безопасности в сфере информационных технологий.

Инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об основах безопасности в сети, о правилах хранения личной информации на электронных носителях и персональной компьютерной технике, о мерах предосторожности при участии в онлайн-играх. Особое внимание стражи порядка уделили общению ребят в социальных сетях, предостерегли их об опасности столкновения с мошенниками при общении с незнакомыми людьми.

В завершение профилактической беседы полицейские ответили на вопросы ребят, поздравили с окончанием учебного года и пожелали безопасного летнего отдыха.