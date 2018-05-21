Почётный знак заводу Дубны

Комитет по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации наградил почетной грамотой Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (город Дубна Московской области) за многолетний добросовестный труд, большой вклад в оснащение важных народно-хозяйственных объектов России высокоэффективными системами безопасности и в связи с 50-летием. Председатель комитета Евгений Сергеевич Москвичев поздравил коллектив и пожелал новых производственных успехов.

На днях стало известно о том, что генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Алексеевич Голубев удостоен высшей награды Московской областной Думы — почетного знака «За верность Подмосковью». Постановление о его награждении подписал 26 апреля председатель областного парламента Игорь Юрьевич Брынцалов.

Почетный знак учрежден в 2009 году с целью поощрения граждан за особые выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, в укреплении российской государственности, парламентаризма, гражданского общества, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, за деятельность, способствующую развитию и процветанию региона. Обязательное условие для его вручения — стаж работы в Московской области не менее 25 лет.

Виктор Алексеевич Голубев возглавляет АО «ТЕНЗОР» с 2011 года, а трудовую деятельность на приборном заводе в Дубне начал в 1978 году с должности инженера.

Высокая оценка производственных достижений промышленного предприятия и результатов работы его руководителя служит хорошим стимулом для дальнейшего развития АО «ТЕНЗОР» и решения перспективных стратегических задач.