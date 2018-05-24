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Отдел по вопросам миграции

Объявления ОМВД     13     чт, 24.05.2018 - 18:18
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Адрес: ул. Луговая, д.26 А
Телефон: 8-926-241-43-57

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок: 8-926-241-43-57

Телефон/факс начальника ОВМ: 8-496-21-4-07-80

Телефон начальника Миграционного пункта № 1: 8-496-21-4-74-28

Часы приема населения:

  • Понедельник, суббота  – с 09:00 до 15:00
  • Вторник – с 09:00 до 12:00
  • Среда – с 09:00 до 18:00
  • Четверг – с 11:00 до 20:00
  • Пятница – с 09:00 до 16:45
  • Воскресенье – выходной

 

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).

ОМВД