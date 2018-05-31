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Опять горят поля

Происшествия     16     чт, 31.05.2018 - 13:46
Виктор Неф
235 681

31.05.2018 13:00. Горят поля на левом берегу Волги возле Кревы. Сильное задымление Институтской части

Источник: 
Подслушано. Дубна
пожар

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