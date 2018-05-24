ОМВД Дубны приглашает на службу в полицию

Требования к кандидатам:

возраст до 35 лет;

гражданство РФ;

пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

среднее «полное» образование (для лиц младшего начальствующего состава); высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).

Гарантии:

заработная плата от 45 тысяч рублей;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова 32, каб. 16 , с 09:00 до 18:00