«Okean-TV» снимает фильм о Дубне. Видео

Осенью прошлого года по пути в Тверь у причала яхт-клуба ОИЯИ пришвартовалось исследовательское судно «Axidian». Гендиректор телеканала «Okean-TV» Андрей Подколзин в интервью для информационного портала «Дубна РУ» согласился тогда рассказать о проекте «Великие реки России», о целях экспедиции, технических характеристиках корабля.

У того же самого причала 14 мая 2018 года нам снова удалось побеседовать с Андреем Валерьевичем Подколзиным. На этот раз «Axidian» прибыл в Дубну из Твери. На борту судна, кроме 5 членов экипажа, находятся ещё три человека. Это представители СМИ Твери и эколог из Тверского университета.

Во время перехода, несмотря на мультимедийную направленность проекта «Великие реки России», участники экспедиции отбирали пробы воды, с привязкой к координатам производили необходимые для научной работы замеры.

После небольшой стоянки судно отправится вниз по Волге. Впереди, как отметил А.В. Подколзин, остановки и съёмки в Кимрах, Калязине, Угличе, Мышкине, Борках, Рыбинске и Ярославле.

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