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«Okean-TV» снимает фильм о Дубне. Видео

Культура     126     пн, 14.05.2018 - 21:11
Сергей Гор
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Проект "Великие реки России" расскажет о Дубне

 Осенью прошлого года по пути в Тверь у причала яхт-клуба ОИЯИ пришвартовалось исследовательское судно «Axidian». Гендиректор телеканала «Okean-TV» Андрей Подколзин в интервью для информационного портала «Дубна РУ» согласился тогда рассказать о проекте «Великие реки России», о целях экспедиции, технических характеристиках корабля.

У того же самого причала 14 мая 2018 года нам снова удалось побеседовать с Андреем Валерьевичем Подколзиным. На этот раз «Axidian» прибыл в Дубну из Твери.  На борту судна, кроме 5 членов экипажа, находятся ещё три человека. Это представители СМИ Твери и эколог из Тверского университета.  

Во время перехода, несмотря на мультимедийную направленность проекта «Великие реки России», участники экспедиции отбирали пробы воды, с привязкой к координатам производили необходимые для научной работы замеры.

После небольшой стоянки судно отправится вниз по Волге. Впереди, как отметил А.В. Подколзин, остановки и съёмки в Кимрах, Калязине, Угличе, Мышкине, Борках, Рыбинске и Ярославле.

Подробнее об этом смотрите в нашем видео 

#Gorkino  https://www.youtube.com/channel/UCG9XMARXVdCm8jXYWF3O9hA 

#Gorkino