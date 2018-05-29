Охрана общественного порядка в курортный сезон

В частности, будет обеспечена охрана общественного порядка на городских пляжах, в парке семейного отдыха и детских оздоровительных лагерях. Силами службы участковых уполномоченных полиции ежедневно будет осуществляться проверка гостиниц с целью контроля пребывания иностранных граждан на территории города. Для вашей безопасности сотрудники патрульно-постовой службы ежедневно будут нести службу на улицах города.

В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, – просьба немедленно сообщить об этом в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112)

Ваш звонок может стать решающим и предотвратить чрезвычайную ситуацию!