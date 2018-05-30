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Об утилизации мусора и яхт-клубе в Дубне. Видео

Экология     32     ср, 30.05.2018 - 14:36
Сергей Гор
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В последнее время резко обострилась проблема утилизации мусора в Подмосковье.

Об этом свидетельствует установление контроля над этой ситуацией со стороны как муниципальных, региональных властей, так и лично губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.  Все эти ветви власти в настоящее время работают над решением этой  важнейшей для всего региона задачи.

Ещё одной проблемой в Дубне стал построенный не так давно яхт-клуб, который  требует к себе более пристального внимания властей города и арендаторов муниципального имущества. В нашем видео обо всём этом рассказывают начальник ЦХО Д.В. Шилин и управделами главы города Ю.Н. Воробьёв.

Сергей Гор

 

 

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