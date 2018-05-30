Об утилизации мусора и яхт-клубе в Дубне. Видео

Об этом свидетельствует установление контроля над этой ситуацией со стороны как муниципальных, региональных властей, так и лично губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва. Все эти ветви власти в настоящее время работают над решением этой важнейшей для всего региона задачи.

Ещё одной проблемой в Дубне стал построенный не так давно яхт-клуб, который требует к себе более пристального внимания властей города и арендаторов муниципального имущества. В нашем видео обо всём этом рассказывают начальник ЦХО Д.В. Шилин и управделами главы города Ю.Н. Воробьёв.

Сергей Гор