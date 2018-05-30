О повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 80 лет

Размер фиксированной выплаты с 01.02.2017 г. составляет 4805 руб.11коп. Таким образом, размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет, составляет 9610 руб.22коп.

Данный перерасчет страховой пенсии по старости осуществляется без истребования заявления у пенсионера со дня достижения им указанного возраста. Выплата страховой пенсии с учетом повышения производится в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет.

Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. До исполнения 80 лет (25.06.2017 г.) размер страховой пенсии по старости составлял 10 500 руб. (в том числе фиксированная выплата 4805.11 руб.). После исполнения 80 лет размер пенсии составит с 25.06.2017 г. 15305.11 руб. (10.500 + 4805.11 (повышение за 80 лет)). Выплата в новом размере будет произведена в июле 2017г. с доплатой за 6 дней июня.

Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата для данной категории пенсионеров уже повышена в 2 раза.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста 100-процентное повышение дополнительно увеличивается на 50%.

Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80 летнего возраста 100-процентное повышение дополнительно увеличивается на 30%.

Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых пенсий по случаю потери кормильца, повышение за 80 лет не устанавливается.