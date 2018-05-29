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О нарушениях летнего отдыха несовершеннолетних

Общественный порядок     32     вт, 29.05.2018 - 12:21
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

С 4-го июня 2018 года на территории города начинают действовать детские оздоровительные лагеря

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности отдыха и оздоровления несовершеннолетних в период летнего сезона, ОМВД России по г.о. Дубна напоминает жителям города о том, что обо всех фактах нарушений организации отдыха подростков во время каникул необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефонам:

  • 8 (496)-214-71-19; 8(496)-212-29-04 – Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна
  • 8 (496)-212-65-48 – Отдел участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних
  • mso_gdir_1648@mvd.ru – адрес электронной почты ОМВД России по г.о. Дубна
  • 8 (999)-099-07-38Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов
  • 8 (495)-692-70-66  – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области

 

Уважаемые родители! Перед отъездом вашего ребенка в лагерь убедитесь в его личной безопасности.

ОМВД