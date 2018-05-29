О нарушениях летнего отдыха несовершеннолетних

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности отдыха и оздоровления несовершеннолетних в период летнего сезона, ОМВД России по г.о. Дубна напоминает жителям города о том, что обо всех фактах нарушений организации отдыха подростков во время каникул необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефонам:

8 (496)-214-71-19; 8(496)-212-29-04 – Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна

8 (496)-212-65-48 – Отдел участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних

mso_gdir_1648@mvd.ru – адрес электронной почты ОМВД России по г.о. Дубна

8 (999)-099-07-38 – Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов

Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – 8 (495)-692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области

Уважаемые родители! Перед отъездом вашего ребенка в лагерь убедитесь в его личной безопасности.