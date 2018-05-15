О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за инвалидами

Постановлением Правительства РФ от 02.05.2013 № 397 утверждены Правила осуществления указанных ежемесячных выплат.

Напомним, что компенсационные выплаты по уходу устанавливаются трудоспособным неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Можно сказать, что эти выплаты являются компенсацией утраченного заработка для тех, кто вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за нетрудоспособным человеком. До января 2013 года размеры данных выплат были одинаковы для всех категорий нетрудоспособных лиц (дети-инвалиды, лица, достигшие возраста 80 лет или лица другой категории) и для всех категорий лиц, осуществляющих уход. На уход за одним нетрудоспособным гражданином выплачивалось 1200 рублей, причем эти деньги доставлялись вместе с пенсией нетрудоспособного гражданина.

С 2013 года были особо выделены две категории нетрудоспособных лиц – это дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства 1 группы, и для ухаживающих за ними лиц установлены немного иные правила назначения компенсационных выплат.

С 1 января 2013 года размер ежемесячной выплаты устанавливается в зависимости от того, кто осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы:

если уход за ними осуществляет один из родителей (усыновителей), либо опекун (попечитель), то размер ежемесячной выплаты по уходу составляет 5500 рублей;

если уход осуществляет другое лицо (не являющееся родителем, опекуном), то размер ежемесячной выплаты по уходу составляет 1200 рублей.

Конкретный перечень документов, который необходимо представить для назначения указанных выплат, можно уточнить в Управлении ПФР (тел. 212-38-44).

Что касается остальных категорий нетрудоспособных лиц, на уход за которыми ранее выплачивалась компенсация в размере 1200 рублей в месяц - инвалиды 1 группы (не с детства); престарелые, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе; лица, достигшие возраста 80 лет - у них все остается по-прежнему. Размер выплат за уход не изменился.

Телефоны для справок: 212-38-44 (клиентская служба Управления), 212-38-44 (общий)