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Новый порядок получения справки об отсутствии/наличии судимости

Общественный порядок     19     чт, 10.05.2018 - 09:40
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что для вашего удобства и экономии времени вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости на сайте www.gosuslugi.ru

Срок оказания услуги по предоставлению справки об отсутствии судимости сокращён до 7 рабочих дней.

Пройти добровольную дактилоскопию вы можете в Дежурной части по ул. Курчатова, д. 28.

ОМВД