Новый порядок получения справки об отсутствии/наличии судимости

ДУБНОМЕТР
+6.2°
ясно
Ветер: С/СВ, 3.6 м/с
Давление: 769 мм
Влажность: 61%
Облачность: 0%
Давление: 769 мм
Влажность: 61%
Облачность: 0%
Восход: 04:22 Закат: 20:34
ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что для вашего удобства и экономии времени вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости на сайте www.gosuslugi.ru
Срок оказания услуги по предоставлению справки об отсутствии судимости сокращён до 7 рабочих дней.
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