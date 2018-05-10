Новый адрес Отдела по вопросам миграции

ДУБНОМЕТР
Давление: 769 мм
Влажность: 61%
Облачность: 0%
Адрес: ул. Луговая, д. 26-А. Телефон для справок: +7 926 241-43-57. Портал государственных услуг: gosuslugi.ru
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.
Телефон/факс начальника ОВМ: 8-496-21-4-07-80
Телефон начальника Миграционного пункта № 1: 8-496-21-4-74-28
Часы приема населения:
Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).