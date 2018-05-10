Новый адрес Отдела по вопросам миграции

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.

Телефон/факс начальника ОВМ: 8-496-21-4-07-80

Телефон начальника Миграционного пункта № 1: 8-496-21-4-74-28

Часы приема населения:

Понедельник, суббота – с 09:00 до 15:00

Вторник – с 09:00 до 12:00

Среда – с 09:00 до 18:00

Четверг – с 11:00 до 20:00

Пятница – с 09:00 до 16:45

Воскресенье – выходной

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).