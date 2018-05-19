Народный инспектор: фиксируем нарушения сами

Требуется только снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса. Какие правила нужно соблюдать при съемке материала и как загрузить приложение в смартфон, смотрите в прилагаемой инфографике.

Народный инспектор в Google Play

Народный инспектор в App Store