Народный инспектор: фиксируем нарушения сами

Приложение «Народный инспектор» создано на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с такими нарушениями, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, блокирование проезда. Вскоре появится функция фиксации незаконного разжигание костров.
Требуется только снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса. Какие правила нужно соблюдать при съемке материала и как загрузить приложение в смартфон, смотрите в прилагаемой инфографике.
Народный инспектор в Google Play