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Народный инспектор: фиксируем нарушения сами

Общественный порядок     17     сб, 19.05.2018 - 10:31
Виктор Неф
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Приложение «Народный инспектор» создано на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с такими нарушениями, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, блокирование проезда. Вскоре появится функция фиксации незаконного разжигание костров.

Требуется только снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса. Какие правила нужно соблюдать при съемке материала и как загрузить приложение в смартфон, смотрите в прилагаемой инфографике.

Народный инспектор в Google Play

Народный инспектор в App Store

Добродел