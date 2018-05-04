На трассе Дубна-Кимры-Горицы УАЗ вылетел в кювет

Сегодня, 04 мая 2018 года, в 12:50 на 9-м километре автодороги Дубна – Кимры – Горицы Кимрского района Тверской области 74-летний водитель на автомобиле Toyota Yaris выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу УАЗ «Патриот». Автомобили столкнулись, после чего УАЗ «Патриот» вылетел в кювет.