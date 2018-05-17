Мост в Дубне с борта буксира «Тайфун». Видео

Приглашения журналистам городских СМИ на стройплощадку моста через Волгу в Дубне поступают с самого начала строительства этого сооружения. И все редакции с удовольствием принимают эти приглашения. Очередной визит представителей прессы на мост состоялся 16 мая.

Комментарии о ходе монтажных работ на этот раз журналистам дал глава города Дубна М.Н. Данилов.

Максим Николаевич ответил на вопросы представителей СМИ и рассказал о том, какие работы сегодня идут на стройплощадке. Одной из затронутых тем была шумоизоляця объекта. Глава города посоветовал жителям близлежащих домов, которые ещё не успели с помощью мостостроителей заменить свои оконные рамы на стеклопакеты, сделать это в ближайшее время. Также было отмечено, что идут обсуждения по установке шумозащитных экранов на пролётах моста, рядом с ним и, в частности, в Парке семейного отдыха.

Глава города назвал некоторые сроки производства работ. Так перекрытие руслового пролёта моста, по словам М.Н. Данилова, строители начнут в августе, а движение по мосту начнётся в первом квартале следующего года. (Правда некоторые источники осторожно намекают, что перекрытие русла мостостроители могут начать в июле, а «поедет» мост в декабре текущего года. Хотелось бы им верить, но и январь – не самая далёкая перспектива. Дубненцы так долго ждали этот мост, что ещё на месяц-другой терпения у них, думается, хватит).

Некоторым отступлением от традиции посещения представителями прессы этой стройки на этот раз стало то, что на сам мост журналистов поднимать не стали. Руководство стройки предложило им поработать с борта буксира «Тайфун». Что и было сделано с большим удовольствием.

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