Митинг в честь Дня Победы на Братских могилах в Дубне. Видео

9 Мая Дубна отметила многочисленным митингом на мемориале Братские могилы на Большой Волге. С Днём Победы дубненцев поздравили глава города М.Н. Данилов, председатель городского Совета депутатов С.А. Куликов, председатель Совета ветеранов Дубны В.Б. Трофимов и Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоирей Павел Мурзич.

Как это не грустно отмечать, но скамеечка для ветеранов, которую традиционно устанавливают на мемориале в День Победы, становится с каждым годом всё короче. В то же время число участников акции Бессмертный полк ежегодно увеличивается. Это связано не только с уходом из жизни пожилых ветеранов, но и с интересом молодых людей к своим корням, к истории нашей страны.

В.Б. Трофимов озвучил печальную статистику. На сегодняшний день в нашем городе проживают 85 участников Великой Отечественной войны, 695 тружеников тыла, 18 переживших блокаду Ленинграда и 35 малолетних узников фашистских концлагерей. К сожалению, уходит поколение в большинстве своём достойных, мужественных, мудрых, надёжных и дорогих нам людей. А это значит, что необходимо удвоить, утроить, удесятерить заботу о тех, кто пока ещё остаётся с нами.

Колонна Бессмертного полка в этом году в Дубне напоминала многоводную реку. Уже начался митинг, а люди с портретами своих героев всё шли и шли, заполняя собой пространство мемориала. После завершения торжественной части митинга, река из венков и цветов направила своё течение к подножию памятников тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами одержал победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.