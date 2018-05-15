Мастерская физики «105 элемент» на Летней Школе 2018

ДУБНОМЕТР
Давление: 762 мм
Влажность: 34%
Облачность: 20%
Объединенный институт ядерных исследований объявляет об открытии мастерской физики «105 элемент» в Летней школе, работа которой будет проходить 7-17 июля на территории стационарной базы отдыха «Волга» в Дубне
Концепция работы Летней школы привлекает своей неординарностью. Это уникальное образовательное мероприятие, которое в 2016 и 2017 годах было награждено премией Министерства образования и науки РФ «За верность науке» и которое проводится в формате полевого образовательного лагеря, открытого для тех, кто стремится постичь неизведанные горизонты.
В рамках работы мастерской участникам предстоит:
Программа мастерской включает:
Прием заявок осуществляется до 20 мая
Для дополнительной информации: 105element@letnyayashkola.org, +7 (496) 216-42-21