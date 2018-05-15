Мастерская физики «105 элемент» на Летней Школе 2018

Библиотека ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева. Светлана Нагаева расскажет о книге и ответит на все вопросы. Встреча будет интересна родителям, педагогам, врачам и всем, кого интересуют вопросы инклюзии и интеграции людей с особенностями развития в наше общество.