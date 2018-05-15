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Мастерская физики «105 элемент» на Летней Школе 2018

Образование     28     вт, 15.05.2018 - 10:35
ОИЯИ
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Научно-информационный отдел ОИЯИ

Объединенный институт ядерных исследований объявляет об открытии мастерской физики «105 элемент» в Летней школе, работа которой будет проходить 7-17 июля на территории стационарной базы отдыха «Волга» в Дубне

Концепция работы Летней школы привлекает своей неординарностью. Это уникальное образовательное мероприятие, которое в 2016 и 2017 годах было награждено премией Министерства образования и науки РФ «За верность науке» и которое проводится в формате полевого образовательного лагеря, открытого для тех, кто стремится постичь неизведанные горизонты.

В рамках работы мастерской участникам предстоит: 

  • познакомиться с ОИЯИ: учеными, исследованиями и установками;
  • узнать о новейших исследованиях в области физики;
  • принять участие в реальном    исследовании;
  • получить помощь от научного руководителя и куратора Мастерской;
  • научиться делать научный доклад.

 

Программа мастерской включает:

  • экскурсии на масштабные установки Института;
  • опыты и мастер-классы под руководством наставников;
  • лекции и консультации от ведущих ученых-физиков ОИЯИ.

 

Прием заявок осуществляется до 20 мая

Для дополнительной информации: 105element@letnyayashkola.org, +7 (496) 216-42-21

Источник: 
Аделина Казакова, International Cooperation Department (Joint Institute for Nuclear Research)
ОИЯИ
школа