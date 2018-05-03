Любимому фильму Сталина - 80 лет. Фильмы, снятые в Дубне

Режиссёр - Григорий Александров

Автор сценария - Михаил Вольпин, Николай Эрдман, Григорий Александров

В главных ролях - Любовь Орлова, Игорь Ильинский, Андрей Тутышкин

Оператор - Владимир Нильсен

Композитор - Исаак Дунаевский

Автор песен - Василий Лебедев-Кумач

Премьера - 24 апреля 1938 года

Сталинская премия 1941 года

Список изображений:

Первая афиша фильма "Волга, Волга"

Доклад И. В. Сталина о принятии Конституции 1936 года. Василий Сварог. 1938 год

Теплоход "Иосиф Сталин" на траверсе памятника Ленину. Кадр из фильма "Волга, Волга"

"Москва - порт пяти морей!" Северный речной вокзал. Кадр из фильма "Волга, Волга"

Александров (слева) и Чаплин (справа) поют русскую народную песню. Фото Сергея Эйзенштейна

Слева-направо: Мейерхольд, Маяковский , Эрдман

Слева-направо: Александров и Нильсен на съемках фильма "Волга, Волга"

"Америка России подарила пароход..." Кадр из фильма "Волга, Волга"

"...И ужасно. И ужасно тихий ход" Кадр из фильма "Волга, Волга"

Бывшая баржа превратилась в парусник "Лесоруб". Кадр из фильма "Волга, Волга"

Игровой бакен "Кама-Волга". Кадр из фильма "Волга, Волга"

Уинстон Черчиль, Уильям Аверел Гарриман, Иосиф Сталин

Флотилия перед отплытием у причала завода "Красное Сормово"

Флотилия на траверсе будущей Дубны

Флотилия проходит Шлюз №1, Большая Волга

Флотилия проходит Канал Москва-Волга в районе деревни Карманово

Строительство памятника Сталину

"Правая рука его привычным жестом заложена за борт тужурки, левая сжимает свиток Конституции"

Слева-направо: Матвей Берман, Молотов, Сталин, Ежов, Ворошилоя

Слева-направо: Ворошилов, Молотов, Сталин, Генрих Ягода встречают "первую воду"

То же фото, но уже без Генриха Ягоды

Неудачная попытка демонтажа памятника Сталину

Памятник строителям Канала Москва-Волга из фрагментов памятника Сталину. Иваньковская ГЭС

Кадр, удаленный из версии 1961 года

После редактирования 1950-х от памятника Сталину видны только ноги

Предыстория

Фильм «Волга, Волга» являлся знаковым полотном, призванным наглядно продемонстрировать всему миру и собственному населению достижения Советского Союза 1930-х годов и отрапортовать о формирование нового вида Homo sapiens sapiens - "человек советский" (Homo Soveticus), что было закреплено 5 декабря 1936 года на 8-м Чрезвычайном съезде Советов СССР в виде второй Конституции страны.

Позади остался эксперимент с НЭП, безудержное ограбление крестьянства под названием "коллективизация", последовавший голод 1932-33 гг., две пятилетки стресса индустриализации, ГУЛАГовские "стройки века", и, в частности, только что открытый в ноябре 1937 года Канал Москва-Волга, ставший своего рода символом той эпохи.

Товарищ Сталин в своем выступлении в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии в мае 1935 г. обозначил новый текущий момент: "Вот почему старый лозунг — «техника решает все», являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, — должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что «кадры решают все». В этом теперь главное".

И кино было призвано стать мощным механизмом для продвижения новой политики в области "человеческого ресурса" - «Жить стало лучше, жить стало веселее» (С) И.В. Сталин. Поэтому средств на новую картину "Волга, Волга" не жалели, а её полноправными участниками-актерами стали река Волга, Канал, пароходы, здания и сооружения.

Авторы

Ранее на одном из смотров художественной самодеятельности режиссёр познакомился с талантливой деревенской девушкой, которую её начальство не отпускало в столицу для участия в съёмках смотра самодеятельности. Этот случай запомнился Александрову и он решил отразить его в своей новой ленте.

Существует теория о том, что главную героиню, Дуню Петрову, назвали школьным прозвищем советского композитора — Исаака Дунаевского, что работал над музыкой для этой картины.

С точки зрения Любови Орловой, название фильма было заимствовано из популярной русской народной песни «Стенька Разин», которую некогда пел режиссёр Александров во время своего плавания на лодке вместе с Чарли Чаплином в бухте Сан-Франциско. Чаплин тогда в шутку предложил слова для названия фильма, но Александров отнёсся к этому серьёзно и назвал свой новый проект «Волга, Волга».

Сценарист фильма Николай Эрдман вместе с Владимиром Массом и Григорием Александровым ранее написал сценарий другого фильма Александрова «Весёлые ребята», однако, во время съёмок этой комедии в Гаграх в 1933 году, Эрдман и Масс были арестованы ночью после того, как актер Качалов, находясь под хмельком, продекламировал басню Николая Эрдмана «отцу народов». Фамилии обоих сценаристов из титров фильма были удалены. Приговор, вынесенный Эрдману, оказался мягким для того времени, - ссылка на 3 года в г. Енисейск. Это позволило Эрдману своевременно вернуться из ссылки и приступить к работе над сценарием "Волга, Волга", но, так как он не имел права жить в крупных городах, то поселился в Калинине (Тверь), куда к нему и приезжал режиссёр Александров для работы над сценарием.

Когда Александров понял, что картина, показанная Сталину еще до полного завершения, встретила неслыханное одобрение, он помчался в Калинин, где сидел Эрдман: «Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. Ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?» Эрдман понял…

Во время съемок был арестован и очень уважаемый директор картины Захар Дарецкий. Сразу прислали нового — у нас незаменимых нет.

Оператор, снявший большую часть картины, - Владимир Нильсен, вечером 8 октября 1937 года был арестован в номере 276 отеля «Метрополь», где проживал с супругой на время съемок. Нильсен к тому времени был знаменитостью, орденоносцем, завкафедрой операторского мастерства во ВГИКе. Незадолго до ареста Нильсен в качестве шеф-оператора сделал документальный фильм «Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII съезде Советов». Зимой 1937-го был награждён орденом «Знак почёта» и получил легковую машину М-1. Зимой. А осенью того же года его арестовали.

Очевидцы рассказывали, что Нильсен на «Веселых ребятах» был не только оператором, но и сорежиссёром, соавтором сценария. Принимал участие в подборе актёров, в постановке трюков. И знаменитую заставку в виде рисованных портретов Чарли Чаплина, Бастера Китона и Гарольда Ллойда, которые «в картине не участвуют», придумал он, как и сцену с ласточками на проводах в виде «живых нот». Успех фильма открыл Нильсену дорогу в Голливуд. В 1935 году вместе с тогдашним главой ГУКа (Главного управления кинематографии) Борисом Шумяцким (позднее также репрессированным) и режиссером Фридрихом Эрмлером он посетил «фабрику грез», где встречался с Чаплиным и другими ведущими голливудскими кинематографистами, досконально изучил кинопроизводство и увлекся идеей создания «русского Голливуда».

Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по статье «шпионаж» и 20 января 1938 года расстрелян. Почти все друзья поспешили отказаться от репрессированного оператора. Из титров фильмов, созданных с его участием, упоминание о нём вырезали, заменив на имя Б. А. Петрова. Его книжку «Изобразительное решение фильма» изъяли из библиотек. Книгу «Американская кинематография», подготовленную к печати, уничтожили.

Игровые пароход и баржа

Работы над фильмом "Волга, Волга" начались еще в 1934 году параллельно с началом активного строительства Канала Москва-Волга. Звездная команда проекта гарантировала появление нового хита, призванного затмить менее масштабные "Веселые ребята" (1934) и "Цирк" (1936).

"Кулак" и судовладелец А.Ф.Рычев после заключения вернулся на бывшую собственную верфь в поселке Красные Баки (Нижегородская область), где возглавил бригаду судостроителей и в 1937 г. выполнил государственный почетный заказ - построил для кинофильма "Волга, Волга" два судна: "Лесоруб" и "Севрюга", а также струг для кинофильма "Степан Разин". Фотографии строительства находятся в местном краеведческом музее.

Из Московского речного порта на съемку отправилась уже целая флотилия. На небольшом пароходе «Памяти Кирова» были размешены участники киноэкспедиции. Буксир вёл игровой пароход «Севрюгу» и игровую баржу "Лесоруб" - самостоятельно они передвигаться не могли. Из Южного порта группа поплыла по Москве-реке и Оке к Горькому (ныне Нижний Новгород), где и начались съёмки.

А они шли во многих местах: Москва, Камышин Волгоградской области (там снимался Мелководск), Горький (Нижний Новгород), Сарапул, верховья реки Чусовой, Волга в районе Жигулей, Московское море, канал Москва-Волга, Химкинское водохранилище.

Режиссер фильма Григорий Александров рассказывал историю о том, что в 1942 году Сталин пригласил посла США Гарримана и прибывшего в СССР помощника президента Гарри Гопкинса посмотреть вместе с ним фильм «Волга, Волга». Гостям фильм понравился, и Сталин якобы в знак особого расположения подарил через Гопкинса президенту Рузвельту копию фильма. Рузвельт посмотрел фильм и не понял, почему Сталин прислал именно его. Тогда он попросил перевести слова песен. Когда прозвучала песня, посвящённая пароходу «Севрюга» : «Америка России подарила пароход: / С носа пар, колёса сзади, / И ужасно, и ужасно, / И ужасно тихий ход», он воскликнул: «Вот теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт».

По другой версии, Рузвельт подумал, что это намёк на низкое качество поставок по Ленд-лизу. Однако биограф Орловой А. Хорт сомневается в достоверности данного эпизода: «Следует заметить, что, возможно, перед нами очередная легенда, рассказ этот исходит от Григория Александрова, воспоминания которого не отличаются большой правдивостью». Биограф рассказывает, что киновед Валерий Головской в своё время пытался найти в американских архивах документальные подтверждения просмотра фильма Рузвельтом и не смог их обнаружить.

Теплоход "Иосиф Сталин"

А вот теплоход "Иосиф Сталин" - самый настоящий. В 1937 году специально для канала Москва-Волга была построена флотилия совершенно новых по техническим характеристикам и дизайну комфортабельных пассажирских судов: четыре теплохода на 205 пассажиров, 6 катеров на 300 мест и 6 катеров на 150 мест. Новые архитектурные формы надстроек обтекаемой конструкции, электрифицированные механизмы, централизованное управление машинами и механизмами в штурвальной рубке - все это было создано заводскими конструкторами "Красное Сормово" (Горький) под руководством талантливого инженера и ученого В. М. Керичева.

20 апреля 1937 года в 2 часа дня теплоходы «Иосиф Сталин», «Михаил Калинин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав Молотов» покидают бухту завода «Красное Сормово» и выходят в плавание по маршруту Горький-Иваньково (ныне Дубна).

Покуда теплоходы совершают свой первый рейс, в их салонах и каютах идет непрерывная работа. На борту теплоходов находятся 400 рабочих «Красного Сормова». Это - лучшие кадры завода, стахановцы-ударники. Среди них есть столяры, монтеры, арматурщики, живописцы, мастера, инженеры, техники. Все эти люди заняты отделкой внутренних помещений, спешат закончить то, чего не успели сделать на судостроительной верфи.

После Рыбинска начинаются мели, флотилия делает не более 12 км в час. То и дело приходится обходить мелкие участки. Чтобы углубить фарватер реки и тем самым облегчить движение, Иваньковское водохранилище выпускает в Волгу ежесекундно 410 кубометров воды. 24 апреля 1937 года в 7 часов утра флотилия проходит мимо Кимр и в тот же день входит в аванпорт Канала.

Памятник Сталину

Ознакомившись с текстом выше можно убедиться, что Иосиф Сталин, его же памятник на Канале, сам Канал и существовавший в СССР режим - не менее активные участники съемочного процесса, чем съемочная группа и реквизит. Поэтому имеет смысл кратко ознакомиться с историей самого большого в мире памятника Отцу Народов как зримому символу картины.

9 августа 1935 года нарком внутренних дел СССР Генрих Григорьевич Ягода в сопровождении начальника строительства канала Москва-Волга Когана, заместителя начальника ГУЛАГА и начальника Дмитлага НКВД С. Фирина и главного инженера строительства канала Жука посетили Волжский район, где ознакомились с ходом работ в нем. Г. Ягода посетил в том числе Волжскую бетонную плотину, осмотрел земляную дамбу, аванпорт и выбрал место для будущей установки скульптурных изображений Ленина и Сталина при входе из Волги в канал Москва-Волга. Автором гранитных монументов вождям стал известный скульптур Сергей Дмитриевич Меркуров. Высота каждой была 15 метров, а вместе с постаментом – 26 метров. Гранит для скульптур добывали в карьерах села Горбулев Житомирской области на Украине.

Вечером 18 августа 1937 года состоялось открытие грандиозных гранитных монументов.

«…И.В. Сталин изображен стремительно шагающим вперед твердой, уверенной поступью. Правая рука его привычным жестом заложена за борт тужурки, левая сжимает свиток Конституции. В спокойном выражении лица переданы величие и стальная воля вождя трудящихся», – так описывал С.Д. Меркуров свой монумент.

В отличие от монумента Ленина, сделанного из блоков, идеально пригнанных друг к другу, голова Сталина была целиком высечена из скалы. Чтобы поднять монолит массой 22 тонны на высоту 25 метров, понадобился специальный подъемник. Его изготовили в Дмитрове (Московская область) на механическом заводе НКВД.

Прежде чем поднять голову, решили попробовать поднять глыбу, которая была тяжелей головы. При испытании глыба упала на землю. О происшедшем доложили новому начальнику строительства и начальнику ГУЛАГа Матвею Давидовичу Берману, который сказал коротко и ясно: "…Если голова упадет, ваши полетят следом!" Голова удержалась, но не Бермана: его голову позднее признали «вражеской". Приговорен ВКВС СССР 07 марта 1939 года к высшей мере наказания и расстрелян.

Не удалось посмотреть фильм "Волга, Волга" и всесильному генеральному комиссару государственной безопасности Генриху Ягоде - 28 марта 1937 года он арестован НКВД и 15 марта 1938 года расстрелян, не дожив месяца до премьеры. Из знаменитой фотографии 1937 года о визите вождей на праздник "первой воды" Канала он был вырезан, а фото отретушировано.

После XXII съезда КПСС в октябре 1961 года, на котором была принята программа десталинизации, продолжился массовый снос монументов Вождю, начавшийся в 1956 году, в том числе созрело решение о сносе самого большого в мире памятника Сталину. Первая попытка состоялась в 1961 году (по другим данным - в 1962 году, что связано с двумя попытками уничтожения). Вначале памятник пробовали повалить накинутыми на него тросами, но он только заметно наклонился. Потом решили взорвать. Взрывали ночью, чтобы не вызывать лишних волнений. После взрыва, по слухам, стали протекать шлюзы канала и стыки плит тоннеля, около которых находился памятник, а голова упала в Канал и долго затрудняла судоходство.

Впрочем второе - местная легенда, а вот то, что с использованием остатков монумента построено несколько памятников в городе Дубна (Московская область), в том числе и памятник строителям Канала и жертвам ГУЛАГа, - чистая правда. Этих кусков и сейчас предостаточно разбросано по территории города.

Дальнейшая история фильма

Фильм "Волга, Волга" неоднократно подвергался редактированию. В 1950-е годы из негатива фильма были изъяты кадры с памятником Сталину на канале «Москва-Волга». «Восстановленная» версия 1961 года содержит новые начальные титры, а также частично обновлённые пояснительные титры в самой картине. В данной версии сокращён один из эпизодов (пробег Стрелки по палубе корабля), поскольку зритель в этот момент видит на теплоходе крупного размера название «Иосиф Сталин».

14 февраля 2010 года по Первому каналу была показана колоризованная версия фильма «Волга, Волга». Работы по колоризации проводились в Лос-Анджелесе по заказу «Первого канала». Для колоризации был выбран именно подвергшийся цензуре вариант 1950-х годов, до этого уже изданный в чёрно-белом исполнении киновидеообъединением «Крупный план» на VHS в серии «Киноклассика России» и на DVD.