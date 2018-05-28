Лобовое ДТП под Дмитровом: ГАЗель опрокинула КамАз

«От удара КамАз опрокинулся на бок, его водитель не пострадал, но зажало ногу пассажиру – его освобождали сотрудники МЧС. ГАЗель изуродована, водитель весь в крови. Я с ним сидел после аварии – он говорит, что не помнит момента столкновения. Похоже, что заснул», – рассказал очевидец аварии Владимир Филонов.

Пострадавших увезли на «скорой» в больницу. Также участниками аварии стали две легковушки: ВАЗ 2115 и Audi A-6, которые пытались уйти от столкновения. Их водители не пострадали.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.