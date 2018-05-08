Конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Традиционно основной целью конкурса является формирование интереса к службе в полиции, повышение престижа образа сотрудника органов внутренних дел, а также воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к сотрудникам полиции.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников полиции и ученики городских школ в возрасте от 6 до 14 лет.

Дети выражали свое видение службы в полиции рисунками и поделками, используя различные материалы. По итогам конкурса, лучшей была признана работа 10-летней Виолетты Ами, которая вместе с мамой - полицейским-кинологом Отдельного взвода ППСП ОМВД России по г.о. Дубна, старшим сержантом полиции Ниной Ами - представила работу «Полицейский на службе», выполненную из пластилина.