Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

ДУБНОМЕТР

+22.4°
ясно
Ветер: З/СЗ, 3.5 м/с
Давление: 761 мм
Влажность: 50%
Облачность: 0%
Восход: 04:28   Закат: 20:28

Конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Общественный порядок     2     вт, 08.05.2018 - 11:51
ОМВД
32 586
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Сотрудники полиции по г.о. Дубна совместно с представителями Общественного совета при ОМВД провели выставку детского творчества в рамках  ежегодного всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», приуроченную к 300-летию полиции.

Традиционно основной целью конкурса является формирование интереса к службе в полиции, повышение престижа образа сотрудника органов внутренних дел, а также воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к сотрудникам полиции.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников полиции и ученики городских школ в возрасте от 6 до 14 лет.

Дети выражали свое видение службы в полиции рисунками и поделками, используя различные материалы. По итогам конкурса, лучшей была признана работа 10-летней Виолетты Ами, которая вместе с мамой - полицейским-кинологом Отдельного взвода ППСП ОМВД России по г.о. Дубна, старшим сержантом полиции Ниной Ами - представила работу «Полицейский на службе», выполненную из пластилина.

ОМВД
воспитание