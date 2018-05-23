Командировка «под ключ»: онлайн-сервис для деловых поездок

Разработанный нами онлайн-продукт позволяет через наш сайт в течение 2-3 минут забронировать авиа— и железнодорожные билеты и гостиницы, заказать трансфер, обеспечить визовую поддержку, то есть организовать весь командировочный процесс "под ключ" очень быстро и в одном месте, — объясняет генеральный директор Евгений Михайлов. – Если есть необходимость, возможно также выбрать конференц-зал, выставочное место, комнаты для переговоров. Причем сотрудники компании обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу ресурса.

«Медиа КСТ» действует в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области и обслуживает центральную часть России. Компания занимается созданием продуктов по автоматизации деятельности туристических компаний, занимающихся реализацией авиа- и железнодорожных билетов, номеров отелей и других туристических услуг, созданием программного обеспечения для организации агентской сети подобных компаний, функциональным аутсорсингом.

Для работы на Дальнем Востоке было создано ООО "Медиа КСТ Хабаровск". Мы предложили онлайн-продукт в сфере деловых поездок и MICE-туризма (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий), — рассказал Евгений Михайлов. – В мае 2017 года наше дальневосточное предприятие стало резидентом ТОР "Хабаровск", оно базируется в индустриальном парке "Авангард".

У компании уже около 50 постоянных клиентов на Дальнем Востоке – крупных фирм, органов власти Амурской области и Приморского края, туристических агентств, работающих в сфере делового туризма. И около 1200 компаний либо изучают возможности новой услуги, либо уже согласовывают договоры на обслуживание в "Медиа КСТ Хабаровск".

Территория опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" – первая среди созданных на Дальнем Востоке зон с особыми условиями хозяйствования. ТОР образована 24 июля 2015 года на территории города Хабаровска и Хабаровского муниципального района. В ее составе три площадки — "Ракитное", "Аэропорт" и "Авангард".