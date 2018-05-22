Книги, лекарства, джинсы и пиво... Необычный тайник обнаружили в дубненском лесу

Несколько часов потребовалось сотрудникам предприятия «Городские парки», чтобы разобрать навал странного мусора. Так, было найдено около тысячи полуторалитровых одинаковых бутылок, в них обнаружили воду, просроченное пиво и даже мочу.

Каждое ведро — сюрприз. В каждом что-то новенькое: ботинки и джинсы, книжки, гирлянды и документы. Не угадаешь - Константин Кутькин

Кому пришло в голову принести все это и спрятать здесь? Мусор навален не одной кучей, а очагами. Например, загадочная куча из 10-литровых герметичных ведер от краски, в каждом из них — неожиданное содержимое. Есть навалы пищевых отходов в пакетах, системные блоки от компьютеров, другая сломанная техника. По предварительным оценкам, мусора наберется на несколько грузовиков.

Для того, чтобы хотя бы добраться до этой свалки, нужно минут десять идти, увязая в грязи, от тропинки по лесу. Здесь грязь — по колено. Непонятно только, кто и как притащил сюда весь этот мусор. А главное: зачем? — удивляется один из сотрудников

Лесникам сначала пришлось организовать проход в лесных зарослях. Мусор навален вдали от лесных тропинок. Недоступность — основное неудобство для тех, кто ликвидирует эту свалку. Мусора очень много. Сейчас его собирают в мешки и готовят для вывоза. По их словам, чтобы полностью вывезти весь мусор, потребуется несколько дней

Удалось выяснить время образования свалки — на бутылках стоит дата производства — сентябрь 2017 года. Госадмтехнадзор оштрафовал предприятие «Городские парки» на 60 тысяч рублей и поручил им вывоз мусора, однако виновника свалки пока обнаружить не удалось.