И снова мошенники

Пенсионный фонд напоминает о том, что сотрудники ПФР:

не оказывают на дому никаких государственных услуг;

не размещают информацию о поквартирном обходе граждан;

не проводят опросов на улице;

не запрашивают по телефону персональные данные пенсионеров и реквизиты их банковских карт и счетов;

не сообщают по телефону о денежных поступлениях;

не рассылают сообщения через мессенджеры!

Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения, а именно: назначения и перерасчета пенсий; получения и обмена СНИЛС; управления пенсионными накоплениями, изменения способа доставки пенсии, участия в программе Государственного софинансирования пенсионных накоплений, получения сертификата на материнский капитал и т.д., осуществляется строго в Управлении пенсионного фонда!

Просим пенсионеров быть бдительными, не сообщать посторонним лицам свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам!

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Управление ПФР г. Дубны: ул. Центральная д. 15, телефон +7 (496) 212-48-77