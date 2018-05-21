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И снова мошенники

Происшествия     49     пн, 21.05.2018 - 11:36
Пенсионный фонд
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Елена Ступина , Главный специалист-эксперт ПФР №36

Управление пенсионного фонда г. Дубны сообщает: участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров

Пенсионный фонд напоминает о том, что сотрудники ПФР:

  • не оказывают на дому никаких государственных услуг;
  • не размещают информацию о поквартирном обходе граждан;
  • не проводят опросов на улице;
  • не запрашивают по телефону персональные данные пенсионеров и реквизиты их банковских карт и счетов;
  • не сообщают по телефону о денежных поступлениях;
  • не рассылают сообщения через мессенджеры!

 

Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения, а именно: назначения и перерасчета пенсий; получения и обмена СНИЛС; управления пенсионными накоплениями, изменения способа доставки пенсии, участия в программе Государственного софинансирования пенсионных накоплений, получения сертификата на материнский капитал и т.д., осуществляется строго в Управлении пенсионного фонда!

Просим пенсионеров быть бдительными, не сообщать посторонним лицам свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам!

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Управление ПФР г. Дубны: ул. Центральная д. 15, телефон +7 (496) 212-48-77

Пенсионный фонд
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