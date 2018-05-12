Григорий Трубников из Дубны может стать Министром науки

Разговоры о целесообразности разделения нынешнего Минобразования и науки РФ на два отдельных министерства — образования и науки, ходят давно. Этот процесс стал активнее после подписания президентом страны Указа о том, что к 2024 году правительство должно обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях, а также создать сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Осуществить все это можно только при едином управлении наукой, высшим образованием и высокими технологиями. То есть, в правительство поступило предложение оставить функцию организации дошкольного и школьного образования в Минобре, а всю науку с вузами передать в другое, научное ведомство.

Что это будет за орган — министерство или комиссия по науке и технологиям, пока не ясно, - к вечеру 11 мая глава кабмина Медведев не принял окончательного решения по этому поводу. Но о возможных претендентах на пост его первого лица 11 мая уже говорили. Первым называли нынешнего замминистра образования, академика РАН Григория Трубникова.

По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию Госдумы РФ Олега Смолина, которое он высказал в интервью «МК», более реалистичной кандидатурой на пост главы научного ведомства все-таки является академик Трубников, имеющий хорошую репутацию в научных кругах, нежели чиновник Котюков. «МК» дозвонился до Григория Владимировича, чтобы услышать его мнение о реструктуризации министерства и возможной смене должности, однако он воздержался от каких-либо комментариев. «Давайте дождемся официального решения правительством РФ, которое, вероятно, будет озвучено в понедельник», - сказал он.

42-летний успешный ученый, физик Григорий Трубников родом из города Братска Иркутской области. В 1998 году он успешно окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». До 2001 года был аспирантом учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований в Дубне. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физика и техника ускорителей заряженных частиц». А через 7 лет - докторскую диссертацию по теме: «Синхротрон релятивистских тяжёлых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA». В 2011 году Трубникова избрали членом-корреспондентом РАН по отделению Физических наук, а через 5 лет - академиком РАН. С 2017 года он занимает должность заместителя Министра образования и науки РФ.

Михаилу Котюкову 41 год, родом он из Красноярска, где в 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 1997 года он работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела. Оттуда же в 2007 году, уже в должности первого заместителя главы департамента финансов, он переходит на пост проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета. Не пройдет и года — он уже - заместитель губернатора Александра Хлопонина по части финансов, а еще через год - министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края. С апреля 2010 года Котюков трудится в Минфине РФ и в 2013 году с должности заместителя министра финансов переходит во вновь образованное Федерального агентства научных организаций, созданного в рамках реформы РАН, в качестве его руководителя.