Дубна будет вывозить отходы на полигон в Непейно

maksim_danilov82Дорогие дубненцы, вопрос с вывозом ТБО контролирую лично. Сейчас лимиты на прием твердых коммунальных отходов для г.о. Дубна выделены на полигоне "Непейно".

dneganovМожет пора по человечески сортировать и перерабатывать мусор? Тогда и вывозить меньше придётся

elena.grubiyА нам, жителям Орудьево и Непейно, ваш мусор не нужен. Делайте свой полигон и утилизируйте свой мусор сами. Наша свалка исчерпала свои ресурсы! В следующем году Дмитровский район повезет свой мусор вам. Мы уже задыхаемся, земля и вода отравлены, у нас дети, мы тоже люди, хотим жить и дышать!!!

nikolayevvПо-моему, когда жители перекрыли дорогу к полигону, вы должны были понять, что утилизировать ваш мусор на Дмитровской земле вам в любом случае никто не даст — либо по закону, либо другим путём.