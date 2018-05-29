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ДТП с участием ребёнка - очевидцев просят откликнуться

Дорожный патруль  |  Объявления ОМВД     57     вт, 29.05.2018 - 12:08
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

28 мая 2018 года в 18 часов 50 минут на ул. Векслера вблизи дома 2 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Гетз» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на пешеходном переходе. В результате данного ДТП ребенок получил телесные повреждения (перелом голени) и был доставлен в приемный покой Дмитровской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

ВСЕХ ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ДТП ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД г. ДУБНЫ либо по телефону 8 49621 2 24 57.

ОГИБДД