ДТП с участием ребёнка - очевидцев просят откликнуться

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Гетз» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на пешеходном переходе. В результате данного ДТП ребенок получил телесные повреждения (перелом голени) и был доставлен в приемный покой Дмитровской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

ВСЕХ ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ДТП ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД г. ДУБНЫ либо по телефону 8 49621 2 24 57.