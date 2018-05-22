Дорогу до городского кладбища Дубны могут отремонтировать

Несмотря на то, что на кладбище хоронят жителей наукограда, дорога к нему не принадлежит городу. Она находится в ведении Кимрского района. Тем не менее, глава Дубны Максим Данилов лично осмотрел многострадальный участок и пояснил, что переговоры по его поводу уже ведутся.

«Дорожники Кимрского района выйдут сюда, оценят ситуацию, потому что мы, насколько знаем, и уверенно вам заявляю, что ни одной копейки нашего, местного бюджета, мы сюда тратить не имеем права. Поэтому будем выходить из ситуации совместно с Кимрским районом. Потому что наши жители заинтересованы в этом направлении, мы заинтересованы — город — в этом направлении», — завил Максим Данилов.

На данный момент единственный вариант скорого ремонта этой дороги - привлечение внебюджетных источников. В дальнейшей перспективе она будет поставлена на учет и внесена в план ремонта.