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Дорогу до городского кладбища Дубны могут отремонтировать

Транспорт     55     вт, 22.05.2018 - 09:47
Виктор Неф
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Состояние дороги, ведущей до Сергиево‐Демидовского кладбища Дубны, оставляет желать лучшего. Асфальт давно требует ремонта.

Несмотря на то, что на кладбище хоронят жителей наукограда, дорога к нему не принадлежит городу. Она находится в ведении Кимрского района. Тем не менее, глава Дубны Максим Данилов лично осмотрел многострадальный участок и пояснил, что переговоры по его поводу уже ведутся.

«Дорожники Кимрского района выйдут сюда, оценят ситуацию, потому что мы, насколько знаем, и уверенно вам заявляю, что ни одной копейки нашего, местного бюджета, мы сюда тратить не имеем права. Поэтому будем выходить из ситуации совместно с Кимрским районом. Потому что наши жители заинтересованы в этом направлении, мы заинтересованы — город — в этом направлении», — завил Максим Данилов.

На данный момент единственный вариант скорого ремонта этой дороги - привлечение внебюджетных источников. В дальнейшей перспективе она будет поставлена на учет и внесена в план ремонта.

Состояние дороги в соседнем Кимрском районе стало проблемой для тысяч дубненцев. Дело в том, что ведёт она на городское кладбище, но местные власти не могут отремонтировать асфальт за средства из бюджета Дубны.

Источник: 
Телеканал 360
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