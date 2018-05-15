День славянской письменности и культуры в Дубне. Программа

21 мая

Муниципальная библиотека семейного чтения (ул.Московская, 6)

13.30 - "Заглядывая вглубь веков" - исторический экскурс для подростков.

Участники встречи познакомятся с событиями из жизни святых Кирилла и Мефодия, зарождением письменности, услышат рассказ о славянской азбуке, о первых книгах на Руси и культурном наследии русского народа. Узнают о традициях празднования Дня славянской письменности и культуры. Гость библиотеки - священник Дубненско-Талдомского Благочиния иерей Антоний Попов.

23 мая

Муниципальная библиотека семейного чтения (ул.9 Мая, 3, детский отдел)

13.00 – Праздник славянской письменности и культуры в библиотечном клубе «Хочу все знать!»

24 мая

Во всех храмах Дубны с 8.00 до 10.30 пройдут праздничные службы в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Крестный ход в Левобережье

10.30–11.00 – Благодарственный молебен об окончании учебного года и успешной сдаче экзаменов святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

11.00-11.30 – Крестный ход-праздничное шествие по маршруту: Смоленский храм -ул.Макаренко - ул.Володарского - ул.Центральная (четная сторона) - пл.Космонавтов –ДК «Октябрь».

11.30-12.00 – Праздничный митинг и концерт.

Крестный ход на Большой Волге

12.00-12.30 – сбор участников Крестного хода у фонтана в сквере А.П. Журавлева.

12.30-12.45 – Крестный ход-праздничное шествие по маршруту: сквер А.П. Журавлева – проспект Боголюбова (пешеходная часть по четной стороне) – от бани к ул. Правды и далее к Церковному проезду и к храму Рождества Иоанна Предтечи.

12.45-13.00 – Беседа со священником, подготовка к молебну.

13.00-13.15 - Благодарственный молебен об окончании учебного года и успешной сдаче экзаменов святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

13.15-13.30 –Хоровой концерт.

- Концертный хор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» исполнит произведения Георгия Свиридова и Дмитрия Бортнянского.

- Концертный хор ДШИ «Рапсодия»

Выставка детского рисунка «Славянская радуга», выставочный зал ДК «Октябрь»

15.00 –15.30 - Открытие выставки.

МАУК «Библиотека семейного чтения» (ул. 9 Мая,3)

16.00 - "От кириллицы до электронной книги" - Виртуальное путешествие. Мероприятие виртуального проекта "Канал креативного чтения".

17.00 – Концертная программа ко Дню славянской письменности и культуры «Величие слова славянского» автора-исполнителя Константина Золотарева.

МАУК «Муниципальная библиотека Левобережья»

18.00 – Музыкальный вечер «Заветы доброй старины».

В программе: фольклорный ансамбль «Смородина» и детский фольклорный ансамбль «Урожай».

ДК «Октябрь»

19.00 - Концерт «Из глубины веков» Московского ансамбля духовной музыки «Благовест». Вход свободный.

Велопробег по маршруту от ул. Академика Балдина, 2 (здание администрации города) до ул. Ратмино, 49 (храм Похвалы Богородицы)

18.30 – 19.00 – Сбор участников на автопарковке (у МЦ «Инициатива»)

19.00 - 19.30 – Велопробег

19.30 – 20.00 – Молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию

20.00 – 21.00 – Чаепитие

25 мая , ДК «Мир»

19.00 – Праздничный вечер землячеств ОИЯИ в честь Дня славянской письменности и культуры. В программе выступление хореографического коллектива «Фантазия».

Вход по пригласительным билетам.

26 мая , Спорткомплекс «Архимед»

11.30 – Соревнования спортсменов-гиревиков в честь Дня славянской письменности и культуры.