Братские могилы в Дубне. Краткий курс истории

В конце ноября 1941 г., в ходе подготовки контрнаступления под Москвой, в поселке Большая Волга в здании нынешней средней школы №2 и в помещении детского сада были развернуты передислоцированные из Клина и Дмитрова 101-й и 106-й полевые передвижные госпитали. В январе 1942 г. их сменил 548 госпиталь. Все перечисленные госпитали входили в структуру 30-й армии Западного фронта (с середины декабря передана Калининскому фронту).

Первую помощь раненым на поле боя оказывали санинструкторы, а раненых размещали на эвакуационном пункте для вывоза в тыл в медико-санитарный батальон и, в более тяжелых случаях, в передвижной полевой госпиталь. Медики полевых госпиталей обеспечивали первичное вылечивание находящихся на грани жизни и смерти. После оказания первой квалифицированной помощи, наиболее тяжело раненых направляли в стационарные тыловые госпиталя.

Первоначально 101-й госпиталь располагался в поселке Савелово, но огромные потери в ходе боев вынудили перенести его ближе к фронтовой линии - иногда в сутки поступало до 200 раненых. 26 ноября на лесной опушке, где в 1933-1938 гг. осуществлялись захоронения умерших заключенных ДмитЛага, строивших Канал Москва-Волга, было произведено первое захоронение умершего бойца – рядового 280-го стрелкового полка 185 стрелковой дивизии горьковчанина Н.Н.Гущина. Умершие в период 07 декабря - 13 декабря 1941 г. были похоронены в одной братской могиле. По мере наступления РККА 101-й госпиталь передислоцируется из поселка Большая Волга далее на запад.

106-й госпиталь переведен из Дмитрова 12 декабря 1941 г. Здесь умерло 46 раненых, которых похоронили в 17 могилах. 2 января 1942 г. 106 госпиталь покинул Большую Волгу.

585 полевой подвижной госпиталь прибыл на Большую Волгу 23 декабря 1941 г . и действовал до 26 февраля 1942 г., оставив после себя 7 захоронений.

Всего на лесной поляне было 25 захоронений, где, по имеющимся сейчас данным, похоронены 106 человек - выходцы из Украины, Белоруссии, Тверского края, Подмосковья, Пензенской, Ульяновской, Новосибирской областей. Но наибольшее число погибших - бойцы 365-й, 371-й, 379-й (Режицкая) стрелковых дивизий, сформированных в ходе так называемой “перманентной мобилизации", призванной возместить потери начала войны - выходцы из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края (тогда - Молотовская область).

Формировались эти подразделения спешно. Кадровых командиров было мало. В основном командный и политический состав призвали из запаса. Должности младших командиров большей частью замещались выдвиженцами из красноармейцев. Но кого было выдвигать, если призывались в основном не обученные военному делу люди старших возрастов, с которых на предприятиях срочно снимали бронь? Частично спасали дело выписанные из госпиталей бойцы и командиры, уже побывавшие на фронте. Перед выдвижением на передовую подразделения более-менее укомплектовали стрелковым вооружением, но сильно не хватало артиллерии, миномётов и автоматического оружия. Не хватало инженерного имущества. Плохо было со средствами связи.

Большая часть личного состава прибыла на исходные позиции непосредственно перед контрнаступлением под Москвой – к 5 декабря. К завершению Клинско-Солнечногорской наступательной операции (20 декабря) в этих дивизиях осталось около половины личного состава. Особенно большие потери понесли командиры и политработники. Не имеющие ни связи, ни опыта управления боем, находясь в первых рядах атакующих, они лично вели бойцов в атаку и гибли.

В 1961 году к 20-летию Победы под Москвой на братских могилах был установлен памятник «Скорбящий солдат», а на плитах высечены фамилии погибших. С 1965 года День Победы был объявлен нерабочим днем, на Братских могилах стали проводиться митинги.

Учитывая это обстоятельство, в 1968 году городской комитет ВЛКСМ выступил с инициативой о создании на Братских могилах Мемориального комплекса. На общественных началах главный архитектор города Р. Асеев разработал проект мемориала. Согласно проекта, все останки воинов переносились в одну братскую могилу на месте памятника «Скорбящий солдат», размещенной на фоне памятной стены с изображением воинов-защитников Родины. За могилой к мемориальной стене монтировалось возвышение в виде сцены, которое должно было использоваться во время торжественных мероприятий.

Строительство мемориала стало народной стройкой. Он создавался на средства предприятий и организаций города, дубненцы отработали не одну сотню часов, участвуя в субботниках и воскресниках. К 25-летию Победы, 9 мая 1970 года, Мемориальный комплекс был открыт. В 1980 г. была проведена его реконструкция.