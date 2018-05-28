Бережливое производство внедряют в Дубне

На первом федеральном форуме «Производительность 360», проходившем 16-17 мая в Нижнем Новгороде директор по развитию Производственной системы Росатома (ПСР) Сергей Обозов рассказал об амбициозных планах корпорации – увеличении объемов строительства энергоблоков АЭС в России и за рубежом. Для выполнения поставленных задач необходимо повышать производительность труда. Это касается и предприятий, входящих в Росатом, и компаний-поставщиков и подрядчиков госкорпорации.

АО «ТЕНЗОР» вошло во «вторую волну» реализации ПСР-системы на предприятиях – партнерах Росатома. В настоящее время двое специалистов приборного завода направлены на ФГУП «ЭЗАН» (Черноголовка), где помогают оптимизировать производственный процесс для выполнения стандартов ПСР-инжиниринга и параллельно на практике проходят обучение методикам организации бережливого производства.