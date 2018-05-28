Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

Бережливое производство внедряют в Дубне

Бизнес     23     пн, 28.05.2018 - 10:57
Сергей Гор
216 012

Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) стал одним из четырех промышленных предприятий Подмосковья, где будет внедрена система Госкорпорации «Росатом» по повышению производительности труда.

На первом федеральном форуме «Производительность 360», проходившем 16-17 мая в Нижнем Новгороде директор по развитию Производственной системы Росатома (ПСР) Сергей Обозов рассказал об амбициозных планах корпорации – увеличении объемов строительства энергоблоков АЭС в России и за рубежом. Для выполнения поставленных задач необходимо повышать производительность труда. Это касается и предприятий, входящих в Росатом, и компаний-поставщиков и подрядчиков госкорпорации. 

АО «ТЕНЗОР» вошло во «вторую волну» реализации ПСР-системы на предприятиях – партнерах Росатома. В настоящее время двое специалистов приборного завода направлены на ФГУП «ЭЗАН» (Черноголовка), где помогают оптимизировать производственный процесс для выполнения стандартов ПСР-инжиниринга и параллельно на практике проходят обучение методикам организации бережливого производства.

– Эта программа одобрена Президентом России и нацелена на повышение эффективности в работе отечественных предприятий. Мы видим большие перспективы для нашего завода в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» по этому направлению и уже в июне начнем внедрять систему бережливого производства на наших промышленных площадках. Надеемся, что это позволит без ощутимых финансовых вложений, за счет экономии рабочего времени добиться значительного повышения производительности труда, – сообщил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Алексеевич Голубев.

Тензор