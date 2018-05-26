Баллада о голубе на фонтане в Дубне

Раскрыла ночь свой тёмный кокон,

На небо лунный серп залез.

Мелькнула тень в проёме окон

В стенах ГК КПСС.

Вразрез доктрин матерьялизма,

В наш мир подлунный, изнутри

Вдруг вышел призрак коммунизма

На скверик Жолио-Кюри.

Где, развернув для взлёта крылья

(Так взлёт идей ваяли встарь)

На самой острой кромке шпиля

Сидит приклеенный сизарь.

Когда-то важный не по-децки,

Он на башку прохожих какал,

Но вот распался строй советский

И посадили птицу на кол.

Минули годы жизни сытой,

Сегодня времена не те.

(Как всё же трудно быть элитой

Под гимн урчанья в животе).

Сегодня время плюрализма.

Едва спустился ночи полог

Был призраком пернатый стыбзден,

Чтоб утолить духовный голод.

Народ дотумкает едва ли,

Что в бывшей кузнице идей,

В наисекретнейшем подвале

Гнездится стая голубей.

Мы иногда напрасно шутим,

Но вдруг об этом знает САМ.

Приладит крылья В.В. Путин

И взмоет стая к небесам.

Пройдёт гипсо-бетонным роем

В строю квадратно-гнездовом,

Чтобы понять, чего же стоит

Вся их система ПВО?

(Друзья, предупреждаю сразу:

Писавши был слегка того).

Каких химер рождает разум,

Верней - отсутствие его!

СЕРГЕЙ ГОР 19.05.2018г