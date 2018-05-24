Административная ответственность за нарушение правил ЕГЭ

За нарушение законодательства Российской Федерации в области образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, установленная пунктом 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»:

Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов без права пересдачи в текущем году.