Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

Административная ответственность за нарушение правил ЕГЭ

Общественный порядок     6     чт, 24.05.2018 - 13:45
ОМВД
40 742
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет для вас информацию об административной ответственности за нарушение правил ЕГЭ

За нарушение законодательства Российской Федерации в области образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,  кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная  ответственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, установленная пунктом 4 статьи 19.30 Кодекса  Российской Федерации «Об административных правонарушениях»:

Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

ЕГЭ
ОМВД