Выездная бесплатная вакцинация животных от бешенства

ДУБНОМЕТР
+3.4°
пасмурно
Ветер: С, 3.5 м/с
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
Восход: 05:02 Закат: 19:58
26 апреля - в Институтской части города, 27 апреля - в Левобережье
Вакцинация проводится бесплатно. Можно привить кошек и собак. В обязательном порядке необходима вакцинация животным, которых берут на дачи и выгуливают в лесу без поводка.
26 апреля - в Институтской части города:
27 апреля - в Левобережье:
Также сделать своему питомцу бесплатную прививку против бешенства можно в Государственной ветеринарной службе города Дубны: