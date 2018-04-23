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Выездная бесплатная вакцинация животных от бешенства

Медицина     16     пн, 23.04.2018 - 14:17
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

26 апреля - в Институтской части города, 27 апреля - в Левобережье

Вакцинация проводится бесплатно. Можно привить кошек и собак. В обязательном порядке необходима вакцинация животным, которых берут на дачи и выгуливают в лесу без поводка.

26 апреля - в Институтской части города:

  • 14:00 – 16:00 – возле ВТЦ «Парус» (ул. Строителей, д. 1),
  • 16:00 – 18:00 – возле дома №1 на ул. Ленинградской.

 

27 апреля - в Левобережье:

  • 14:00 – 16:00 – возле главного входа СНТ «Репка»,
  • 16:00 – 18:00 – пересечение ул. Жуковского и ул. Безымянной.

 

Также сделать своему питомцу бесплатную прививку против бешенства можно в Государственной ветеринарной службе города Дубны:

  • Адрес: Коммунальный проезд, д. 5. 
  • Телефон для справок: 219-65-05, 8-926-601-54-76.
  • Время работы: с 9:00 до 21:00 (без выходных).
бешенство