Внимание! Конкурс графити!

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа конкурса граффити

1. Общие положения.

1.1. Конкурс граффити (далее – Конкурс) проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодежи Московской области, а также создания условий для творческого самовыражения.

Настоящее положение определяет условия, сроки и порядок проведения Конкурса. Задачи Конкурса:

- пропаганда разнообразных форм досуга среди молодежи;

- выявление и поддержка творческой молодежи;

- взаимодействие с представителями субкультур, неформальных и творческих объединений;

- привлечение внимания граждан к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018 в России;

- содействие повышению мотивации изучения истории совей страны и города, воспитанию бережного и ответственного отношения к своему городу.

1.2. Оргкомитет и жюри Конкурса:

Председатель Оргкомитета – Минаев Г.А. – начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.

Члены Оргкомитета:

- Малышева Н.Р. – эксперт отдела молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.

- Богомолов М.А. – эксперт отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Администрации г. Дубны.

- Филиппова О.И. – эксперт отдела физической культуры и спорта Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.

- Лобзин Р.А. – член общественной палаты города Дубны Московской области.

- представитель Управления градостроительной деятельности Администрации г. Дубны (по согласованию).

2. Темы Конкурса.

2.1. Чемпионат Мира по футболу 2018 в России.

2.2. Спорт и здоровый образ жизни.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса.

3.1. Муниципальный этап Конкурс проводится с 23 апреля по 20 мая 2018 года (подача анкет и отбор конкурсных работ победителей).

3.2. 21 мая - 03 июня – нанесение конкурсных работ на открытые поверхности.

4. Условия участия в Конкурсе.

Участником может быть любой желающий, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области, возраст участников с 14 до 30 лет. Участие могут принимать как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов не ограничено.

5. Этапы Конкурса.

I Этап.

Участник Конкурса с 23 апреля до 06 мая 2018 года направляет по электронной почте odm_dubna@mail.ru анкету (Приложение №1), эскиз и согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).

Анкета должна содержать: фото рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024*728, заполненные контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, возраст, город, адрес места жительства или места пребывания, название рисунка, краткое описание к рисунку, название учебного заведения или место работы).

II Этап.

С 07 мая по 20 мая 2018 года – отбор конкурсных работ и определение победителя.

III Этап.

С 21 мая по 03 июня 2018 года – нанесение работ на открытие поверхности.

6. Критерии оценки работ.

6.1. Выдержанная тематическая направленность.

6.2. Оригинальность замысла.

6.3. Композиция (сюжет, идея).

6.4. Художественно-эстетическое мастерство.

6.5. Исполнительское мастерство.

7. Награждение.

Победитель Конкурса награждается кубком и дипломом. Все участники награждаются дипломами. Фото работы победителя направляется на областной этап Конкурса.