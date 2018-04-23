Внимание! Конкурс графити!

ДУБНОМЕТР
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
Участником может быть любой человек, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области, возраст участников с 14 до 30 лет. Участие могут принимать как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов не ограничено.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса граффити
1. Общие положения.
1.1. Конкурс граффити (далее – Конкурс) проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодежи Московской области, а также создания условий для творческого самовыражения.
Настоящее положение определяет условия, сроки и порядок проведения Конкурса. Задачи Конкурса:
- пропаганда разнообразных форм досуга среди молодежи;
- выявление и поддержка творческой молодежи;
- взаимодействие с представителями субкультур, неформальных и творческих объединений;
- привлечение внимания граждан к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018 в России;
- содействие повышению мотивации изучения истории совей страны и города, воспитанию бережного и ответственного отношения к своему городу.
1.2. Оргкомитет и жюри Конкурса:
Председатель Оргкомитета – Минаев Г.А. – начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.
Члены Оргкомитета:
- Малышева Н.Р. – эксперт отдела молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.
- Богомолов М.А. – эксперт отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Администрации г. Дубны.
- Филиппова О.И. – эксперт отдела физической культуры и спорта Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны.
- Лобзин Р.А. – член общественной палаты города Дубны Московской области.
- представитель Управления градостроительной деятельности Администрации г. Дубны (по согласованию).
2. Темы Конкурса.
2.1. Чемпионат Мира по футболу 2018 в России.
2.2. Спорт и здоровый образ жизни.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса.
3.1. Муниципальный этап Конкурс проводится с 23 апреля по 20 мая 2018 года (подача анкет и отбор конкурсных работ победителей).
3.2. 21 мая - 03 июня – нанесение конкурсных работ на открытые поверхности.
4. Условия участия в Конкурсе.
Участником может быть любой желающий, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области, возраст участников с 14 до 30 лет. Участие могут принимать как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов не ограничено.
5. Этапы Конкурса.
I Этап.
Участник Конкурса с 23 апреля до 06 мая 2018 года направляет по электронной почте odm_dubna@mail.ru анкету (Приложение №1), эскиз и согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
Анкета должна содержать: фото рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024*728, заполненные контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, возраст, город, адрес места жительства или места пребывания, название рисунка, краткое описание к рисунку, название учебного заведения или место работы).
II Этап.
С 07 мая по 20 мая 2018 года – отбор конкурсных работ и определение победителя.
III Этап.
С 21 мая по 03 июня 2018 года – нанесение работ на открытие поверхности.
6. Критерии оценки работ.
6.1. Выдержанная тематическая направленность.
6.2. Оригинальность замысла.
6.3. Композиция (сюжет, идея).
6.4. Художественно-эстетическое мастерство.
6.5. Исполнительское мастерство.
7. Награждение.
Победитель Конкурса награждается кубком и дипломом. Все участники награждаются дипломами. Фото работы победителя направляется на областной этап Конкурса.