Владислав Третьяк. С днем рождения!

В период с 1969 по 1984 годы защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх 117 игр. В турнирах Кубка Канады — 11 матчей. Входит в Символическую сборную столетия ИИХФ.

Хоккеем начал заниматься в 11 лет, в ДЮСШ ЦСКА на Ленинградском проспекте, куда его привела мама. Тренеры, отбирая кандидатов, проверяли умение кататься задним ходом (этим приёмом Владислав уже неплохо владел). Он оказался в числе четверых принятых в московский клуб. Поначалу Третьяк играл на позиции нападающего, но его смущало отсутствие хоккейной формы, которой на всех не хватало. В то время в команде не было вратаря. Тогда он подошёл к тренеру Виталию Георгиевичу Ерфилову и сказал, что если ему дадут настоящую форму, то он будет вратарём.

Пройдя все ступени клубной иерархии, к главной команде клуба Владислав присоединился, когда ему было шестнадцать лет. Однако «заиграть» в клубе сумел только в сезоне 1969 года. Свой дебютный матч в воротах ЦСКА провел в матче против московского «Спартака». И уже совсем скоро стал главным вратарем команды. В 1970-м году был принят в качестве резервного вратаря в сборную Советского союза. В этом же сезоне он впервые стал обладателем золотых наград на хоккейном чемпионате мира в Стокгольме и уже на следующий чемпионат мира талантливый хоккеист отправился в статусе первого вратаря.

В декабре 1984 года Владислав Третьяк в последний раз вышел на лед в качестве игрока сборной СССР. Как говорил сам голкипер, ему всегда хотелось проводить больше времени с близкими и родными людьми, ведь жена и дети долгое время чаще видели его по телевизору, чем дома. Вначале работал в качестве сотрудника международного отдела ЦСКА, впоследствии занимал должность заместителя начальника отдела спортивных игр, а также являлся членом Московского совета депутатов.

В начале 90-х годов по личному приглашению функционеров "Чикаго Блэкхоукс" Владислав Третьяк переехал в США, где трудился в качестве тренера вратарей названной команды НХЛ. В этом качестве он смог добиться впечатляющих успехов, во второй половине 90-х основал «Международную спортивную академию Владислава Третьяка», которая оказывала помощь молодым хоккеистам.

С 2000-го года Третьяк входит в состав президентского совета по физической культуре и спорту. С апреля 2006-го года Владислав Александрович возглавляет Федерацию хоккея России.