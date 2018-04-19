Вакансия "инженер-программист"

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Давление: 747 мм
Влажность: 72%
Облачность: 88%
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Юридическая фирма "Городисский и Партнеры" открывает вакансию на позицию "инженер-программиста" для развития in-house программного решения корпоративного документооборота связанного с интеллектуальной собственностью
Обязанности:
Требования:
Приветствуется: умение самостоятельно проводить исследования и технический анализ.
Условия:
Готовы рассмотреть возможность прихода слаженного коллектива.