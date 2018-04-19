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Вакансия "инженер-программист"

Занятость     93     чт, 19.04.2018 - 14:44
Городисский и П...
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Ананд Саини, директор филиала юридической фирмы "Городисский и Партнеры"

Юридическая фирма "Городисский и Партнеры" открывает вакансию на позицию "инженер-программиста" для развития in-house программного решения корпоративного документооборота связанного с интеллектуальной собственностью

Обязанности:

  • участие в разработке и проектировании клиентских и серверных приложений;
  • участие в проектировании решений на базе частных облачных технологий;
  • поддержка и развитие существующих корпоративных приложений;
  • участие в сопровождении решений – анализ и локализация ошибок в работе ПО.

 

Требования:

  • высшее образование/неполное высшее (техническое);
  • опыт разработки .Net-приложений в качестве программиста/разработчика;
  • знания С#.Net, (WPF, WCF);
  • знание MS SQL Server, T-SQL, понимание принципов построения реляционных баз данных;
  • знание и опыт применения облачных технологий;
  • английский  язык на уровне чтения тех. документации.

 

Приветствуется: умение самостоятельно проводить исследования и технический анализ.

Условия:

  • оформление по ТК РФ;
  • работа в офисе компании в г.Дубна,
  • 8-часовой рабочий день с перерывом на обед,
  • повышение квалификации за счет компании,
  • отпуск 28 дней.

 

Готовы рассмотреть возможность прихода слаженного коллектива.

 
Резюме направить по адресу - dubna@gorodissky.ru
Городисский и Партнеры
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