В гостинице "Дубна" проведена учебная пожарная тренировка

19 апреля в городском округе Дубна сотрудниками МЧС России была проведена плановая тренировка в гостинице "Дубна", в ходе которой были отработаны действия по эвакуации персонала и постояльцев, а также тушение условного пожара силами и средствами 38 Отряда федеральной противопожарной службы.

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания произошло загорание помещения №200 на 2-ом этаже здания. Сообщение о пожаре поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112.

На пожар были высланы силы и средства по повышенному, второму номеру: 3 автоцистерны ПСЧ-26, ПСЧ-74, СПЧ-49 и автолестница ПЧ-215.

В ходе учений в условиях, приближенным к реальным, в гостинице были проверены на работоспособность автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Была отработана эвакуация пострадавших из окна второго этажа посредством трехколенной лестницы и эвакуация пострадавших с крыши здания при помощи автолестницы.