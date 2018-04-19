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В гостинице "Дубна" проведена учебная пожарная тренировка

Служба спасения     27     чт, 19.04.2018 - 19:09
Виктор Неф
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19 апреля в городском округе Дубна сотрудниками МЧС России была проведена плановая тренировка в гостинице "Дубна", в ходе которой были отработаны действия по эвакуации персонала и постояльцев, а также тушение условного пожара силами и средствами 38 Отряда федеральной противопожарной службы.

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания произошло загорание помещения №200 на 2-ом этаже здания. Сообщение о пожаре поступило по единому номеру вызова экстренных служб  112.  

На пожар были высланы силы и средства по повышенному,  второму номеру:  3 автоцистерны ПСЧ-26, ПСЧ-74, СПЧ-49 и автолестница ПЧ-215.

В ходе учений в условиях, приближенным к реальным, в гостинице были проверены на работоспособность автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  Была  отработана эвакуация пострадавших из окна второго этажа посредством трехколенной лестницы и эвакуация пострадавших с крыши здания при помощи автолестницы.

Источник: 
Главное управление МЧС России по Московской области
МЧС
пожар