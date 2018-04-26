В Дубне полицейские сдают кровь в рамках благотворительной акции

Данное мероприятие проходило под девизом «Сдай кровь - подари жизнь!» с целью активной пропаганды донорского движения, которое одновременно поддерживает и несет в мир гуманизм, милосердие и доброту.

Вместе с жителями г. Дубна, в медицинское учреждение городской больницы №1 пришли сотрудники полиции и общественник. В соответствии с общепринятыми правилами, перед началом процедуры все участники прошли тщательное обследование.

Стражи порядка не понаслышке знают, как важны и необходимы препараты донорской крови и ее компоненты для потерпевших. Многие из сотрудников на протяжении нескольких лет активно принимают участие в благотворительной акции по сдаче крови.

По завершению мероприятия врачи поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь и отметили, что данные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций. В свою очередь, сотрудники органов внутренних дел заверили о своей готовности всегда прийти на помощь.