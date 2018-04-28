Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

ДУБНОМЕТР

+10.1°
ясно
Ветер: З, 3.7 м/с
Давление: 763 мм
Влажность: 72%
Облачность: 8%
Восход: 04:49   Закат: 20:09

В Дубне полицейские провели профилактическую акцию «Безопасные окна»

Общественный порядок     8     сб, 28.04.2018 - 18:29
ОМВД
30 448
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. Дубна посетили городские детские площадки и провели профилактическую акцию «Безопасные окна».

Данное мероприятие проводиться ежегодно с целью обращения внимания родителей на необходимость соблюдения правил безопасности детей и пресечения детского травматизма при выпадении из окна.

В рамках данной акции стражи порядка совместно с общественниками  рассказали родителям о мерах профилактики детского травматизма при падении с высоты. Сотрудники полиции пояснили, что с наступлением тепла в большинстве квартир открыты окна и повышается риск падения с высоты. Полицейские отметили важность установки на окна специальных средств безопасности, не позволяющих ребенку самостоятельно открыть окно, а также призвали всех взрослых быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

В завершение мероприятия сотрудники полиции  поблагодарили граждан за внимание  и раздали памятки с рекомендациями по предотвращению детского травматизма.

ОМВД