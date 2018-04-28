В Дубне полицейские провели профилактическую акцию «Безопасные окна»

Данное мероприятие проводиться ежегодно с целью обращения внимания родителей на необходимость соблюдения правил безопасности детей и пресечения детского травматизма при выпадении из окна.

В рамках данной акции стражи порядка совместно с общественниками рассказали родителям о мерах профилактики детского травматизма при падении с высоты. Сотрудники полиции пояснили, что с наступлением тепла в большинстве квартир открыты окна и повышается риск падения с высоты. Полицейские отметили важность установки на окна специальных средств безопасности, не позволяющих ребенку самостоятельно открыть окно, а также призвали всех взрослых быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

В завершение мероприятия сотрудники полиции поблагодарили граждан за внимание и раздали памятки с рекомендациями по предотвращению детского травматизма.