«Умное» рабочее место GM-BOX для госслужащих

Уникальное цифровое устройство, которое разработали специалисты резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «ГЕТМОБИТ», позволит государственным заказчикам уже сегодня перейти к концепции «умных рабочих пространств», сократить издержки и избавит ИТ-службы от необходимости интеграции и поддержки решений от разных производителей. А учитывая усиливающееся влияние санкционных рисков, применение отечественного оборудования и поэтапное сокращение доли зарубежных технических средств станет приоритетной задачей в части оптимизации затрат и обеспечения непрерывной поддержки вне зависимости от политической ситуации.

25 - 27 апреля в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» компания «ГЕТМОБИТ» продемонстрирует в реальном времени «умное» рабочее место госслужащего. На стенде компании будет организовано полнофункциональное рабочее пространство сотрудника, которое позволит оценить современный дизайн, удобство, высокую производительность и уникальность потребительских характеристик.

Экспозиция стенда будет интересна руководителям, представителям отделов материально-технического обеспечения, департаментов информационных технологий и информационной безопасности государственных организаций и ведомств, которые лично смогут оценить технологическую и экономическую эффективность российской платформы.