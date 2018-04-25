Сводка происшествий 17-24 апреля

17 апреля

Сотрудниками отдела дознания возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина», в отношение двух местных жителей, которые в текущем месяце осуществили фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан одной из республик ближнего зарубежья. В первом случае дело возбуждено в отношении 31-летней женщины, которая осуществила фиктивную регистрацию в левобережной части города, во втором – в отношении 37-летнего мужчины, осуществившего фиктивную регистрацию в правобережной части города. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Сотрудниками отдела дознания возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража, тайное хищение чужого имущества» в отношении двух местных жителей. В первом случае, дело возбуждено в отношении 25-летнего молодого человека, который, находясь в одном из сетевых магазинов, расположенных в левобережной части города, похитил алкогольную продукцию. Сумма материального ущерба составила около 3000 рублей. Во втором - в отношении несовершеннолетнего 14-летнего юноши, который, находясь на лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами подъезда по ул. Правды, похитил велосипед. Сумма материального ущерба составила 3500 рублей. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х.

19 – 20 апреля

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних в ходе проведения работы по профилактике преступности среди несовершеннолетних, выявлен несовершеннолетний 16-летний юноша, который похитил 2 мобильных телефона из комнат квартиры заявителей. В первом случае сумма материального ущерба составила 5500 рублей, во втором – 5000 рублей. Сотрудниками отдела дознания возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ в отношении несовершеннолетнего.

На следующий день инспекторами ОДН ходе проведения профилактической работы на обслуживаемой территории, выявлен 18-летний гражданин, который похитил мобильный телефон из комнаты квартиры заявителя. Сумма материального ущерба составила 3200 рублей. В отношении местного жителя сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ.

По этой же статье дознавателями возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении гражданина 1958 г.р., который, находясь в помещении дневного стационара, похитил мобильный телефон заявительницы. Сумма материального ущерба составила 5500 рублей.

Напоминаем, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х.

24 апреля

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ «Побои, совершенные из хулиганских побуждений» в отношении 46-летнего местного жителя, который находясь в общественном месте, во дворе дома по пр-ту Боголюбова, действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанёс ранее незнакомому 37-летнему мужчине удары кулаком по лицу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х.